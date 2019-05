Voyage: 50 lieux à explorer avant de mourir

40 / 50 Michael Shake Les chutes Virginia dans les Territoires du Nord-Ouest Bien sûr, les chutes du Niagara sont splendides, mais elles n’ont plus besoin de publicité. Concentrons-nous plutôt sur les chutes Virginie, moins connues et qui font pourtant deux fois la hauteur de leurs célèbres cousines, en plus de constituer une destination de randonnée très gratifiante.

41 / 50 Brian Kinney/Shutterstock La Grande Barrière de corail en Australie Apprenez à connaître le plus grand récif corallien au monde avant qu’il soit trop tard : son corail continue à se détériorer à vitesse grand V. Il compte des milliers d’îlots peuplés de poissons exotiques et de coraux aux dessins complexes et gracieux. Si jamais vous allez faire un tour dans l’espace, dites-nous à quoi ressemble la Grande Barrière vue d’en haut!