8 merveilles méconnues des États-Unis

Observatoire McDonald – Texas

Alamo, vous connaissez, mais ne manquez pas… l’observatoire McDonald

Proche du Fort Davis, à plus de 240 kilomètres de toute agglomération importante, cet observatoire est perché à 2 300 mètres d’altitude. Il vous propose des visites diurnes, des observations en direct du soleil, et, trois fois par semaine, des fêtes nocturnes durant lesquelles les visiteurs peuvent utiliser ses plus grands télescopes pour se rapprocher des étoiles. Le calendrier comprend aussi quelques soirées d’exception avec dîner sous la lune et séance d’observation au plus puissant télescope de l’observatoire en compagnie d’un astronome professionnel.