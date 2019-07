Les 15 plus belles plages de coquillages au monde

4 / 15

MOMMAABBOTT/SHUTTERSTOCK

Tybee Island, Géorgie, États-Unis

Située à 20 minutes du centre-ville de Savannah, Tybee Island est une plage de huit kilomètres de long. Parfaite pour les batteurs de grève. Vous y trouverez une variété de coquillages, notamment le buccin, l’olive et l’œil de requin de l’Atlantique dans un large éventail de couleurs.

Par exemple, les arches – mollusques bivalves parmi les plus communs – vont du gris au blanc en passant par le rouge foncé, l’orangé et le doré. En raison de ses marées changeantes, il est impossible de savoir où sont les meilleurs endroits de l’île pour trouver des coquillages, mais vous y découvrirez parfois de grosses accumulations en marchant simplement dans le sable. Vous trouverez les coquillages plus fragiles (comme les bénitiers, les jambonneaux, les couteaux et les pholades) dans des secteurs plus tranquilles de la plage.

