New York: 13 sites abandonnés que vous pouvez visiter

Difficile de croire qu’une ville comme New York, avec ses 8,4 millions d’habitants, puisse se permettre d’abandonner certains lieux. C’est pourtant ce qui se passe, et vous pouvez les visiter.



1 / 13 LEONARD ZHUKOVSKY/SHUTTERSTOCK Terrain des Expositions universelles Flushing Meadows, dans le Queens, a accueilli les Expositions universelles de 1939 et 1964. Bien que la plupart des structures aient été conçues pour être temporaires, il en reste encore beaucoup à explorer. Mieux encore: elles sont situées dans un parc public, de sorte que tout le monde peut les visiter. NYC Parks a même cartographié les différents lieux associés aux deux foires. Les éléments les plus marquants sont l’Unisphère (le globe métallique géant qui domine le Flushing Meadows Corona Park) et le pavillon de l’État de New York (les tours futuristes et le bâtiment circulaire en dessous). Deux vestiges de l’exposition universelle de 1964. Comme ces lieux sont encore visités de nos jours, on n’y ressent pas l’étrange sentiment d’abandon que procurent ces 25 sites abandonnés dans le monde (en regardant ces endroits, vous aurez même des frissons).

2 / 13 RYAN DEBERARDINIS/SHUTTERSTOCK Hôpital de la variole L’île Roosevelt – située dans l’East River, entre Manhattan et Queen’s – accueillait autrefois des personnes que rejetait la société – criminels, débiteurs insolvables, personnes atteintes de maladie mentale… Il abritait également un hôpital pour les gens souffrant de variole, qui a ensuite servi d’école de soins infirmiers. Construit en 1854, l’hôpital a été conçu par James Renwick, l’architecte derrière la cathédrale Saint-Patrick de New York et le Smithsonian Institution Building, alias «The Castle», à Washington, D.C. Bien que l’on ne puisse entrer dans les ruines, on peut voir le bâtiment sous tous ses angles quand on se promène sur le trottoir. Architectures magnifiques d’un temps passé ou véritables ruines, ces 50 maisons abandonnées ont besoin d’être restaurées!