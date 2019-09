4 / 8

Art_panda/Shutterstock

L’avant Orwell et l’après

Notre vie à Edmonton peut être divisée en deux époques: l’avant Orwell et l’après. Dès l’instant où nous avons trouvé Darwin à la Humane Society en 2009, elle voulait être portée comme un bébé, et c’est ainsi que nous l’avons toujours traitée. La nuit, elle grimpait dans notre lit et léchait vigoureusement ma barbe naissante. Certains soirs, nous l’empêchions d’entrer dans la chambre, jusqu’à ce que ses miaulements deviennent si insistants qu’il valait mieux sacrifier notre sommeil et la laisser m’arracher des lambeaux de visage de sa langue râpeuse.

Orwell est arrivé un an plus tard, et Darwin a aussitôt adopté un comportement légèrement prédateur: elle le traquait et le frappait dès qu’il l’approchait trop. Mais notre nouveau gaillard était un amour, suivant partout sa meilleure ennemie quel que soit le volume de ses crachements.

Quand elle a atteint l’âge redouté de deux ans, c’est-à-dire l’adolescence, Darwin est devenue plus renfermée, mais l’âge mûr l’a adoucie. Ces dernières années, nous avons vu les deux chats se blottir régulièrement l’un contre l’autre. Darwin était toujours celle qui toilettait Orwell. Cela semble affectueux, mais il s’agirait plutôt d’un signe de domination. Pendant tout le temps qu’elle me léchait, elle me disait en somme «Je suis ton maître», tout comme à Orwell quand il dormait comme une souche entre ses griffes.