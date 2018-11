Découvrez les signes que vous aimez peut-être un peu trop votre animal de compagnie… Après tout, il est parfois difficile de leur résister!

Vous gavez votre compagnon à quatre pattes de friandises de luxe (ou sans gluten)

Rares étaient les gens qui autrefois connaissaient la date d’anniversaire de leur chien, et quand c’était le cas, ils le célébraient au mieux en lui lançant un biscuit ou un os. Mais c’est fini, tout ça. Aujourd’hui, on trouve dans les épiceries et les animaleries une variété phénoménale de gâteries pour chien, allant du biscuit artisanal à la friandise végé et bio – voire sans gluten!

Attention toutefois à ne jamais donner ces 10 aliments à votre animal de compagnie sous peine de l’empoisonner.