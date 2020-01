Votre chat aime les boîtes: découvrez pourquoi

Un tweet viral a poussé des milliers de gens à coller sur le plancher un carré de ruban à masquer pour voir si leur chat irait s’asseoir dessus. Eh bien, plein de ces petits félins sont allés s’asseoir sur ces prétendues boîtes, selon le Washington Post.

Pourquoi les chats aiment-ils les boîtes, et les contours de boîtes? Classez cela parmi les choses étranges que les chats font!

Pourquoi les chats font-ils ce qu’ils font? On tente de le savoir depuis 4 000 ans. Les chercheurs spécialisés dans le comportement des félidés disent que les chats aiment les boîtes parce que la quête d’espaces confinés est instinctive chez les espèces de grande taille de cette famille. Or le chat domestique descend des félins. À l’état sauvage, les félins choisissent des espaces restreints pour se cacher des prédateurs et guetter leurs proies, selon Live Science.

Une étude de l’Université d’Utrecht (Pays-Bas) a observé une baisse significative du niveau de stress chez les chatons qui se cachent dans des boîtes. Et ce comportement les amène à accepter plus volontiers l’interaction avec les êtres humains. Une autre étude explique que les chats sont attirés par les boîtes parce qu’il y fait plus chaud que dans nos maisons. La boîte leur permet de conserver la chaleur de leur corps.

Un utilisateur de Reddit affirme que les anciens Égyptiens ont élevé la race dont descend notre chat domestique parce qu’elle avait une préférence naturelle pour les boîtes; grâce à ce comportement, leur cher animal de compagnie ne risquait pas de leur fausser compagnie. «Au bout de cent générations, même le contour d’une boîte était devenu suffisant… ce trait est encore présent chez les chats d’aujourd’hui», conclut-il. On ne peut pas dire que ce soit parfaitement scientifique. Mais cela pourrait expliquer pourquoi un chat sera attiré par un carré collé au sol.

