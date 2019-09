23 des plus gros animaux et espèces vivantes au monde

Il y a gros, et il y a énorme. Voici certains des plus imposants, lourds et gigantesques représentants du règne animal que l’on retrouve sur terre ou dans la mer.

1 / 23 Andrew Sutton/Shutterstock Baleine bleue Dans la catégorie des plus gros animaux, il existe un animal qui est au sommet de tout ce qui vit sur terre ou sur mer: la baleine bleue. Cette majestueuse créature carnivore pèse jusqu’à 200 tonnes, soit près de 400 000 livres! À sa naissance, la «petite» baleine bleue ne pèse qu’un minuscule 3 tonnes et peut dévorer jusqu’à 200 livres de nourriture chaque jour pendant sa première année de vie. Découvrez aussi les 10 petits animaux les plus irrésistibles à travers le monde.

2 / 23 FrizzyFoto/Shutterstock Hippopotame Deuxième de la liste, ce mammifère habitant l’Afrique subsaharienne est semi-aquatique; il vit une grande partie de la journée bien au frais dans les rivières et les lacs. Voilà une excellente façon de ne pas souffrir du soleil torride d’Afrique, considérant ses 2000 livres bien comptées. Bien qu’il y ait peu de chance que vous y croisiez un hippopotame… voici 15 animaux à voir près des routes au Québec!