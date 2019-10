21 faits fascinants sur les chats

4 / 21

Coloris déterminants de leur personnalité

«L’habit de fait pas le moine.» Ce dicton ne s’applique cependant pas à la robe du chat. «Les espèces multicolores, comme celles à robe écaille de tortue (roux et noir) ou calicot (blanc, orange et noir), seraient plus éveillées que les autres», explique la Dre Jess Trimble, vétérinaire de Fuzzy Pet Health à San Francisco. «Une étude publiée dans le Journal of Applied Animal Welfare Science révèle que les propriétaires de chats ont décelé plus d’agressivité envers les humains chez les espèces à robe écaille de tortue et calicot.» (Higher levels of aggression toward humans).

