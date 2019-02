11 animaux de compagnie à tenir loin de votre visage

Cette bactérie s’est manifestée chez des cochons d’Inde en 2015, causant une forte diarrhée chez 9 personnes. Conclusion : n’embrassez pas ces petites créatures non plus!

Qu’y a-t-il de plus doux que ces bébés au duvet pelucheux? Presque rien — et le fait qu’ils puissent être porteurs d’agents pathogènes qui vous rendent malade semble carrément injuste.

Natalia Johnson/Shutterstock

Les oiseaux

Environ 100 espèces de nos amis les oiseaux, incluant les cacatoès et les perroquets, sont vulnérables à la clamydia aviaire et peuvent la transmettre aux humains (qui contractent alors la psittacose).

Selon le magazine de vulgarisation scientifique Popular Science, l’agent pathogène vit dans les fientes et les sécrétions nasales des oiseaux, et peut être attrapé simplement en respirant, ce qui entraîne des poussées de fièvre, des maux de tête, la pneumonie et même l’hépatite. Rappelez-vous que vous avez de meilleures chances de rester en santé si vous tenez vos compagnons à plumes le plus loin possible de votre visage.

