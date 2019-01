Animaux

8 races de chats qui ont une personnalité amicale

Réputé indépendant, distant et peu sociable, le chat est souvent victime d’un faux préjugé. Certaines races de chats ont pourtant une personnalité plus sociable et affectueuse que d’autres. Voici ceux que les experts recommandent comme animaux de compagnie.

1 / 9 Nitikorn Poonsiri/Shutterstock Choisir le bon chat Tous les chats, peu importe leur race, peuvent être de merveilleux compagnons. Ceci dépend de leur nature propre, qui détermine leur sociabilité et leur douceur, ainsi que de l’environnement dans lequel ils évoluent. « Alors que certaines races ont la réputation d’être sociables, tout chat peut devenir câlin et affectueux s’il a bien été traité et bien nourri dès son plus jeune âge », explique le Dr Mark D. Freeman, vétérinaire et professeur assistant au Collège vétérinaire de Virginie-Maryland. « Des interactions appropriées et des renforcements positifs peuvent contribuer à rendre un chat plus confiant, plus dynamique et plus affectueux. » Choisir l’une des races suivantes de chats, reconnues pour leur docilité, pourrait vous assurer la présence d’un animal plus susceptible de s’intégrer à votre environnement. Certaines races de chats nécessitent plus d’attention et d’entretien que d’autres. Trouvez, parmi ces 20 races, le chat parfait pour votre famille!

2 / 9 Seregraff/Shutterstock Maine coon Le maine coon est surnommé le « gentil géant ». Plus gros que les autres chats – entre 4 et 8 kg –, il est reconnu par les éleveurs pour sa grande docilité. Le ton de son miaulement est aigu, mais bref, ce qui surprend chez une bête aussi imposante. Votre chat miaule sans arrêt? Voici 15 raisons étonnantes qui expliquent son comportement. Cette race s’adapte aussi bien aux humains qu’aux autres chats, ce qui est un atout dans les maisonnées où il y a plusieurs animaux. « Le maine coon est un animal domestique très recherché, car il est affectueux et enjoué », explique Patricia Washburn, auteure de Self-Care for Cats (And Their Humans).