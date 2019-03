Déprime chez le chat: 11 signes à décoder

Votre chat, habituellement indépendant et indifférent, affiche depuis quelque temps un comportement inhabituel qui vous inquiète. Sachez qu’un manque d’entrain, un léchage intensif ou des insomnies peuvent être le signe d’une déprime imminente chez le félin.

Menez votre petite enquête pour déterminer la cause de son inconfort. «Les chats tiennent à leurs habitudes et n’aiment pas le changement, ajoute-t-elle. Commencez par remédier à tout changement récent.»

Brusque changement de comportement affectif

Le chat a la réputation d’être distant, indépendant et capricieux. Mais chaque chat possède sa propre personnalité, et d’après le Dr Bernal, vous devriez prêter attention aux changements d’humeur de votre chat. «Beaucoup de propriétaires de chats racontent comment leur animal se blottit sur leurs genoux, vient leur faire des petits becs le matin, ce qui en fait un compagnon idéal. Mais si ce comportement change, ne vous dites pas qu’après tout, c’est la nature du chat. Cela peut être le premier signe d’une dépression. » La personnalité de votre chat dépend avant tout de sa race. Apprenez-en plus sur les qualités et les défauts de votre félin selon ses origines.