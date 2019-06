9 blagues amusantes sur les animaux de compagnie

4 / 10

Shevs/Shutterstock

Deux propriétaires de chien…

…essaient de déterminer lequel de leurs chiens est le plus intelligent. « Mon chien est tellement fin, dit le premier, que tous les matins, il guette le livreur de journaux. Il lui donne un pourboire et m’apporte le journal avec ma tasse de café.

– Je sais, dit l’autre.

– Et comment le sais-tu? reprend le premier.

– Mon chien me l’a dit. »