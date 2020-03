Les 20 meilleures races de chat pour votre famille

4 / 22

Maine coon

À cause de sa queue très touffue, le maine coon avait été tenu par les colons américains comme issu d’un croisement entre le raton laveur (racoon) et le chat―d’où son nom. Actif et affectueux, il peut peser jusqu’à 8,2 kg (18 lb), bien que la plupart soient plus petits, et se caractérise par une collerette de fourrure. La nature indépendante du maine coon et son manteau épais et imperméable en font un remarquable chat de plein air.