8 excellentes raisons de ne jamais dormir avec votre chat

GONCHARENYA TANYA/SHUTTERSTOCK

Asthme et allergies

Plus de 30% des gens font des réactions allergiques aux chats et aux chiens, selon la Asthma and Allergy Foundation of America. Les allergies aux chats sont deux fois plus fréquentes que les allergies aux chiens, disent les experts. Les médecins recommandent de sortir le chat de la maison si quelqu’un est allergique, mais vous pouvez aussi réduire fortement les allergies et les risques de crise d’asthme en interdisant au chat d’entrer dans votre chambre et en vous munissant d’un bon filtre HEPA.

