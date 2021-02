Recette végétalienne riche en protéines, approuvée par une diététicienne

7 / 7

AVEC L'AUTORISATION DE CYNTHIA SASS

Sauté végétalien à haute teneur en protéines

La préparation de ce plat végétalien coloré et riche en protéines est facile, surtout si vous conservez le riz précuit au réfrigérateur et si vous hachez les légumes à l’avance. C’est l’un de mes repas de base rapide et satisfaisant. Et j’adore le contraste de texture entre les légumes tendres, le tofu, le riz et les noix croquantes.

Ingrédients

1 c. à soupe d’aminos à la noix de coco

½ c. à soupe de vinaigre de riz brun

1 gousse d’ail, hachée

¼ c. à thé de gingembre frais râpé

1/8 de c. à thé de poivron rouge écrasé

½ c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

¼ tasse d’oignon haché

1 tasse de brocoli haché en petits fleurons

¼ tasse de poivron rouge haché

1 tasse d’épinards

1 portion de tofu, coupée en cubes (remarque: j’ai utilisé du tofu aux graines de citrouille)

1 tasse de riz brun et sauvage cuit

2 c. à soupe de noix de cajou, hachées

Préparation

Dans un petit bol, fouettez ensemble les aminos à la noix de coco, le vinaigre, l’ail, le gingembre et le poivron rouge. Dans une poêle moyenne à feu doux, faire revenir les oignons dans l’huile jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajouter le brocoli, le poivron et la sauce, et faire revenir jusqu’à ce que le brocoli soit tendre, environ 3 à 4 minutes. Ajouter les épinards et le tofu et remuer pour bien chauffer, environ 1 minute. Servir le mélange de légumes et de tofu sur le riz et garnir avec les noix de cajou.

Si vous souhaitez devenir végane, ces conseils d’experts vont vous aider.