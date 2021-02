8 bienfaits du tofu que vous devez connaître

1 / 16

nelea33/Shutterstock

Le tofu toujours tendance

C’est peut-être en réaction à notre obsession pour les protéines végétales. Ou parce que cet aliment est rapide à cuire, bon pour la santé et pratique. De fait, le tofu est revenu en force. Durant la première moitié de 2020, ses ventes ont grimpé de 40%. Et rien n’indique que cet engouement s’essouffle, si l’on se fie à une étude de marché de Grand View Research de 2019.

«Le tofu est une source fabuleuse de protéines végétales», précise Desiree Nielsen, la diététicienne auteure de Eat More Plants: Over 100 Anti-Inflammatory, Plant-Based Recipes for Vibrant Living. «On n’en entend pas suffisamment parler depuis l’arrivée d’options “charnues”, comme Beyond Beef.» Ces nouveaux substituts de viande ont des taux particulièrement élevés de gras saturés et de sel, souligne-t-elle. Le tofu est donc un choix moins transformé et plus sain.

