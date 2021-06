Graines de citrouille: 15 puissants bienfaits santé

Découvrez les 15 puissants bienfaits et vertus santé des graines de citrouille. Elles regorgent de nutriments et de vitamines, sont riches en protéines, en fibres et sont faibles en calories!

DMITR1CH/SHUTTERSTOCK

Les bienfaits santé des graines de citrouille: elles ont une forte teneur en magnésium

Anxiété, migraines, crampes musculaires et syndrome prémenstruel peuvent résulter d’une carence en magnésium. Une portion de 28g de graines de citrouille fournit près de 20% de l’apport quotidien recommandé. Le magnésium intervient notamment dans la transformation des aliments en énergie, la transmission de l’influx nerveux, le relâchement des muscles et la formation des os et des dents. Agissant avec le calcium et le potassium, il régularise le rythme cardiaque et participe à la production de l’insuline.

Plusieurs recherches ont également démontré les vertus du magnésium quant à la prévention des maladies cardiovasculaires.

