8 recettes de pouding aux graines de chia recommandées par les nutritionnistes

Les graines de chia, c’est quoi exactement?

Il n’est pas étonnant que les nutritionnistes aiment les graines de chia. Merveilles nutritionnelles pleines de protéines et de fibres, les graines de chia sont une source d’acides gras oméga-3 et sont riches en antioxydants. Elles regorgent également de calcium, de magnésium et de manganèse qui renforcent les os. Apprenez-en plus sur les façons d’utiliser les bienfaits des graines de chia.

«Ces minuscules graines donnent un puissant coup de fouet», déclare Akua Woolbright, docteur en philosophie, directrice nationale de la nutrition pour la Whole Cities Foundation. «Elles peuvent être mélangées à des smoothies, à des yaourts et utilisées pour faire des barres énergétiques, des céréales ou poudings aux graines de chia.

Les graines de chia peuvent également être saupoudrées sur les salades, ajoutées aux soupes, aux sautés et autres plats cuisinés. Ou encore, mélangées à du pain (essayez notre recette de pain maison à faire sans machine et ajoutez-y des graines de chia) et à divers produits de boulangerie, utilisés comme substitut d’œufs et ajoutés à des thés, des limonades et d’autres boissons».

Les graines de chia peuvent donc être utilisées de multiples façons. Elles ont un goût subtil de noisette qui leur permet de s’adapter facilement à de nombreuses recettes. «Les graines de chia sont extrêmement polyvalentes, car elles s’incorporent facilement à de nombreux aliments sans en altérer la saveur de manière significative», explique Melissa Nieves, diététicienne chez Kemtai, une application d’entraînement personnel. Le pouding aux graines de chia est une excellente façon de manger du chia, et les recettes sont nombreuses.

Des diététiciens agréés vous proposent ici 8 excellentes recettes de pouding aux graines de chia que vous allez adorer!