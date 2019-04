14 aliments qui contiennent plus de protéines qu’un œuf

13 / 15

Ines Behrens-Kunkel/Shutterstock

Yogourt grec

« On égoutte le yogourt grec traditionnel pour éliminer le petit lait : ça le rend plus épais et crémeux. Il contient deux fois plus de protéines et moins de sucre que le yogourt ordinaire », précise Julie Upton, la diététiste de San Francisco co-fondatrice de Appetite for Health. « Une tasse de yogourt grec allégé donne 24 g de protéines, soit la valeur de 4 œufs! »

