Ce que le soja fait (vraiment) à votre corps

Andrei_R/Shutterstock

Avec modération, le soja ne cause pas de cancer

«Un apport modéré de soja, qui est de deux à trois portions par jour, est sécuritaire et n'augmente pas le risque de développer un cancer du sein», explique Fergusson. «En fait, certaines recherches spécifiques sur le soja montrent une diminution du risque de cancer du sein.»

Manger du soja peut également être bénéfique à l'inflammation. Dans une étude menée sur plus de 1000 candidates et parue dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, il est fait mention qu’un apport plus élevé en soja est lié à des niveaux plus faibles de marqueurs de l'inflammation liés aux maladies chroniques.

