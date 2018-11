Le corps réagit de plusieurs façons au régime végétalien, certaines sont meilleures que d’autres. Découvrez les bienfaits de ce régime pour la santé, mais aussi ses risques et ses désavantages.

Vous pourriez perdre du poids

Les personnes suivant un régime végétalien se sentent plus rassasiés après un repas parce qu’ils consomment des aliments bourrés de fibres, d’antioxydants, de vitamines et de minéraux. Une étude récemment publiée dans le Journal of General Internal Medicine a passé en revue douze recherches qui comparaient des gens qui suivaient un régime végétarien à des personnes qui ne se soumettaient pas à un régime de ce type. Les résultats montrent que les végétariens pèsent en moyenne deux kilos de moins que les non-végétariens.

Selon une autre étude, les femmes qui mangent plus de fruits et de légumes sont 28% moins à risque de prendre du poids que les femmes qui en mangent moins. «Les végétaliennes portent davantage attention à ce qu’elles mangent, ajoute Vandana Sheth. Et cette attitude semble stimuler la perte de poids.» Apprenez en plus sur le régime riche en fruits et légumes pour perdre du poids.

En bref : qu’est-ce que le régime végétalien?

Le régime végétalien bannit de votre assiette tout produit issu d’une bestiole qui meugle, caquette ou couine. De plus en plus de Canadiens optent pour le végétalisme, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Certains le font pour soutenir le traitement éthique envers les animaux, d’autres parce qu’ils estiment que ce régime est meilleur pour la santé.

Nous savons tous en effet qu’augmenter notre consommation de fruits et de légumes a de nombreux avantages, encore faut-il le faire de la bonne manière. Les spécialistes reconnaissent qu’un bon régime végétalien fait perdre du poids et nous amène à prendre conscience de ce que nous mangeons et à faire de meilleurs choix alimentaires. «Il faut s’assurer d’avoir une alimentation bien équilibrée qui comprend une grande variété de produits, dit la diététicienne Vandana Sheth. Tout ce que vous mangez peut être mauvais pour la santé selon la manière dont vous le consommez.» Voici ce que mangent vraiment les végétaliens.

