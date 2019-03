15 aliments riches en vitamine C

4 / 15 Kiwis Un gros kiwi fournit environ 80 mg de vitamine C et beaucoup d’éléments phytochimiques (un sujet de 115 g en contient plus de 100 mg). Il renferme aussi beaucoup de potassium et de pectine, fibre soluble qui aide à stabiliser le taux sanguin de cholestérol. Il fournit également de la lutéine et de la zéaxanthine, antioxydants associés à la santé des yeux. Une portion de 115 g n’a que 70 calories.

Pour préserver sa teneur en vitamine C, il est préférable de le manger cru. Si vous le combinez à la viande, la volaille ou le poisson, ne le laissez pas reposer trop longtemps avant de le servir; on trouve dans le kiwi de l’actinidine, enzyme ayant la propriété d’attendrir la viande. Veillez également à consommer suffisamment de vitamine D. Renseignez-vous sur ses bienfaits qui peuvent vous sauver la vie.

5 / 15 Melons La plupart des melons sont riches en vitamine C et en potassium. Le cantaloup et le melon miel sont particulièrement riches en vitamine C, avec une moyenne de 50 mg par tasse. Les melons peuvent aider à prévenir l’acné, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, les maladies respiratoires et la perte de vision. Pour protéger leurs valeurs nutritives, achetez des melons entiers et non des tranches, car certains des nutriments, surtout la vitamine C, s’altèrent au contact de l’air. Suivez nos conseils pour conserver vos fruits et légumes plus longtemps.