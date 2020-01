11 aliments riches en fer pour les végétariens

Les fruits secs contiennent plus de fer que les fruits frais parce qu’ils le concentrent. Préparez-vous des collations de pêches, de raisins ou d’abricots secs pour ajouter du fer à votre alimentation. Pour maintenir un poids santé, assurez-vous de choisir des collations légères et apportant de l’énergie .

Le jus de pruneaux

Le jus de pruneaux est une source inattendue de fer. Il contient également des taux élevés de vitamine C : c’est important, parce que cette vitamine aide l’organisme à mieux assimiler le fer. Favorisez les fruits riches en vitamine C et non les suppléments. Car voici 8 vitamines et minéraux qui pourraient non seulement être une perte d’argent, mais dangereux pour votre santé.