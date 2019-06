7 signes silencieux d’une surconsommation de protéines

7 / 9

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK

Votre cycle digestif est déréglé

Un cycle de digestion équilibré est un signe de santé qui diminue le risque de problèmes gastriques. Mais un excès protéique pourrait compromettre cette harmonie. «Un excès pourrait entraîner un manque de fibres provenant des graines et des légumes, et saboter leur rôle dans la digestion et le bon transit intestinal. Leur absence pourrait également causer de la constipation», prévient Kaleigh McMordie.

Elle recommande de vous fixer un objectif de 25 g de fibres par jour provenant de grains entiers, de légumes et de fruits. Pour vous aider, consultez ce top 10 des aliments les plus riches en fibres.