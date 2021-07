La substance blanche sur les mini-carottes, c’est quoi?

Vous remarquez une substance blanche et visqueuse sur vos mini-carottes? Voici ce que c’est, et pourquoi vous ne devez pas vous en inquiéter.

DIGIMMORTALPHOTO/GETTY IMAGES

Si les mini-carottes représentent une collation de base dans votre famille, vous savez de quoi nous parlons ici. Il vous est probablement déjà arrivé, en ouvrant le sac de mini-carottes, de remarquer une substance blanche recouvrant les légumes. De quoi s’agit-il? Est-ce un signe que les carottes sont en train de se gâter ou qu’elles ne vont pas durer longtemps? Peut-on quand même les manger sans danger?

Il y a une raison toute simple pour expliquer la présence de cette substance blanche (qui est tout à fait normale soit dit en passant).

Ce truc blanc sur les mini-carottes, qu’est-ce que c’est?

Vous avez peut-être déjà entendu dire que cette substance blanche sur les mini-carottes était du chlore, mais ce n’est qu’un mythe. Il s’agit en fait d’une fine couche de pellicule provoquée par la déshydratation, qu’on appelle «rougissement» de la carotte.

Vous vous êtes surement posé la question: notre peau risque-t-elle de devenir orange si nous mangeons trop de carottes?

Comment le «rougissement» de la carotte se forme-t-il?

Selon Pol Bishop, expert en jardinage et en plantes chez Fantastic Gardeners, la pellicule blanche se forme lorsque les mini-carottes sont exposées à l’air ambiant et perdent ainsi leur humidité. «La déshydratation de la fine couche extérieure de la mini-carotte rend sa surface plus rugueuse et la lumière s’y disperse. Ce qui a pour effet de laisser des traces blanchâtres sur la carotte», explique M. Bishop. Une substance blanchâtre peut également apparaître en raison des cellules cutanées endommagées de la carotte.

Alors, pourquoi cette pellicule blanche ne se forme-t-elle que sur les mini-carottes et non sur les carottes ordinaires? «C’est parce que les mini-carottes n’ont plus leur peau protectrice qui empêche la déshydratation», explique Susan Brandt, cofondatrice et présidente de Blooming Secrets. «Les carottes de taille normale ont gardé leur peau protectrice».

Est-ce que c’est dangereux?

Non! Cette pellicule est inoffensive, c’est simplement le signe que vos mini-carottes sont déshydratées. Vous pouvez l’éliminer en lavant vos carottes. Vous pouvez également faire tremper vos carottes dans l’eau pour les réhydrater et leur redonner une belle couleur. Autre chose d’inoffensif dans votre réfrigérateur: les œufs tachés et/ou bosselés.

Est-ce un signe que les mini-carottes sont en train de se gâter?

Selon M. Brandt, le «rougissement» des carottes n’est pas un signe de détérioration, mais de déshydratation. Donc, pas d’inquiétude si par hasard vous consommez un peu de cette pellicule blanche – ce n’est pas dangereux et c’est simplement une indication qu’elles sont sèches.