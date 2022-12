Les 5 meilleures viandes à manger (et 2 à éviter)

Bien qu’ils ne soient pas aussi maigres que les autres parties, les pilons et les cuisses de dinde sont une bonne source de fer également. Le fer est essentiel au métabolisme et à la santé du cœur; le fait de manquer de fer dans votre alimentation pourrait mener à l’anémie.

La dinde est l’une des protéines les plus maigres qui constitue aussi une excellente source de vitamine B6 et de niacine, selon Kris Sollid. Ces nutriments aident à soutenir la santé du cœur, la digestion, l’énergie, le fonctionnement du cerveau et d’autres processus physiologiques.

FFOLAS/SHUTTERSTOCK

La poitrine de poulet sans la peau

La volaille est également une excellente source de vitamine B6 et de niacine, et ce n’est que le début. La recherche montre qu’elle joue un rôle positif dans le maintien d’un poids santé et du bien-être général, selon une étude publiée dans le Journal of Food and Nutrition Research. De plus, la viande blanche est une source particulièrement bonne de phosphore et de riboflavine, selon Kris Sollid. Ne négligez pas non plus les bienfaits de la viande brune. Toujours selon lui, elle représenterait une meilleure source de zinc que la viande blanche.

Le zinc active les enzymes responsables de la constitution du matériel génétique (ADN et ARN) et est intimement impliqué dans la croissance cellulaire. Sans plus tarder, découvrez tous les bienfaits du zinc sur la santé.