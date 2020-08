Rawpixel.com/Shutterstock

Prenez le temps de vous détendre

Lorsque votre corps pressent un danger – que ce soit une menace réelle comme un risque de collision, ou symbolique comme un gros titre anxiogène –, l’amygdale active une réaction de combat ou de fuite. Ce réflexe a été bien utile à nos lointains ancêtres qui avaient besoin d’une poussée de cortisol pour échapper à un prédateur, et il nous sert toujours pour éviter les accidents. Mais une activation trop fréquente de ces réflexes cérébraux peut conduire à un état permanent d’anxiété.

Cela dit, le contraire est heureusement aussi vrai: plus on passe de temps dans un état d’esprit détendu et affectueux, plus facilement on accède à ces émotions positives. Le cerveau des sujets qui font régulièrement de la méditation est plus dense dans les zones associées à la mémoire, la conscience de soi et l’empathie. Et leur amygdale est moins dense. «La méditation réduit non seulement le stress immédiat, mais diminue aussi votre seuil de stress», soutient Sean Finnell, cofondateur du Mindset Brain Gym à Toronto.

Bien sûr, la méditation n’est pas la seule façon de cultiver le calme de son esprit. Selon le neuroscientifique Daniel Levitin, entretenir des relations sociales, disposer de loisirs et s’engager dans des activités significatives – comme le bénévolat – réduit les risques de stress. Quant à ceux qui souffrent d’anxiété chronique, il y a des thérapies qui peuvent leur venir en aide.

La détente, résume Daniel Levitin, permet de «reprogrammer le cerveau vers un rythme plus lent et une énergie plus concentrée.»

N’hésitez pas à tester l’une de ces façons de relaxer sans avoir à dépenser un sou!