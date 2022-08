Voici ce que boire du jus de céleri fait réellement à votre corps

Certaines personnes considèrent les jus comme un moyen facile d’ajouter plus de fruits et de légumes à leur alimentation. Les allégations de santé sans fin sur les bienfaits du jus de céleri sont bien séduisantes, mais il est utile de savoir exactement les effets qu’il aura sur votre corps.

Ari Brown/Shutterstock

Le jus de céleri est super hydratant

Le seul réel avantage de boire du jus de céleri est au niveau de l’hydratation, note Ali Webster, directeur associé des communications nutritionnelles à l’International Food Information Council Foundation (IFIC) à Washington.

«Considérant qu’une portion de 475 ml (16 onces) de jus de céleri contient une pleine tête de céleri, celle-ci fournit plus d’eau qu’une portion régulière de céleri offrirait», dit-elle. Très peu de gens mangeraient une tête entière de céleri, il est donc naturel de mentionner que vous pouvez facilement en consommer davantage sous forme liquide, ajoute Malina Malkani, porte-parole de l’Académie de la nutrition et de diététique.

Mis à part l’hydratation et quelques vitamines et minéraux, il y a très peu d’autres avantages à boire du jus de céleri, précise Ali Webster. «La plupart des allégations sur les effets du jus de céleri sur la santé sont anecdotiques – elles reposent sur l’expérience d’une personne après l’avoir bu», dit-elle.

De plus, si quelqu’un commence à boire du jus de céleri, il est probable qu’il apporte d’autres changements à son mode de vie qui pourraient également expliquer des résultats comme la perte de poids ou encore l’apparence d’une peau plus claire.

Il n’y a pas assez de recherches pour étayer son efficacité

Les allégations de santé sur le jus de céleri qui circulent sur Internet incluent tout, de la perte de poids et de la meilleure digestion, à la réduction de l’inflammation et à la prévention du cancer.

Malina Malkani et Ali Webster préviennent qu’il s’agit d’allégations sérieuses et potentiellement dangereuses. Premièrement, il n’y a aucune preuve que le jus de céleri aide à la perte de poids, dit Ali Webster. Le processus d’extraction de jus élimine les fibres que contiennent les branches de céleri. Les gens se sentent donc rassasiés, ce qui facilite la perte de poids.

Il en va de même pour les bienfaits de la digestion. «Certaines personnes pensent que boire du jus de céleri en se levant» améliorera leur digestion «de tous les autres aliments qu’ils mangeront tout au long de la journée», déclare Malina Malkani. «Cependant, il n’y a pas suffisamment de preuves pour étayer cette notion.»

Dans un même ordre d’idées, il n’existe aucune preuve que le jus de céleri prévient le cancer. Des recherches ont montré que certains types de fruits et légumes protègent contre certains types de cancers ou encore, contiennent des composants qui protègent contre le cancer.

Cela dit, il n’y a pas de recherche qui porte spécifiquement sur le jus de céleri et la protection du cancer. Toutefois, voici d’autres bienfaits et vertus du céleri davantage connus.

Or, le céleri entier contient un flavonoïde, l’apigénine, qui présente certains effets chimio-préventifs dans la recherche cellulaire. Ali Webster note, cependant, que ces résultats n’ont pas été démontrés sur des humains dans des essais contrôlés. De plus, il s’agissait de céleri entier, et non de jus.

Secha/Shutterstock

Le céleri et le jus de céleri peuvent encore faire partie d’une alimentation saine

«Je tiens à préciser que le céleri est un excellent complément à une alimentation saine», souligne Ali Webster. Le céleri est riche en nutriments et constitue une excellente source de fibres, de vitamines K et C, de manganèse, de magnésium, de calcium, de potassium, de folate et de vitamine B6, ainsi que de riboflavine, explique Malina Malkani.

De plus, le céleri entier a des propriétés anti-inflammatoires qui favorisent la santé de la muqueuse intestinale et aident à réguler la digestion, ajoute-t-elle. «Le céleri entier présente un large éventail d’avantages pour la santé. Notamment la réduction des risques de maladie cardiaque, de maladie du foie et de goutte (l’inflammation des articulations due à des dépôts de cristaux d’acide urique)», déclare Malina Malkani. «Cependant, les recherches pour savoir si le jus de céleri offre des avantages similaires sont encore très limitées.»

Après avoir extrait le jus du céleri, le liquide est amer et certaines personnes peuvent avoir besoin d’ajouter des édulcorants pour apprécier la saveur. Ce qui augmente la teneur en calories et en sucre de la boisson. Malina Malkani recommande plutôt de mettre du céleri entier dans un smoothie afin que vous puissiez le «boire» sans détruire la fibre. Essayez ce smoothie bleuets et céleri, la petite douceur parfaite au déjeuner.

L’essentiel à comprendre est que le jus de céleri n’est pas un remède miracle et sa consommation n’éliminera pas d’autres habitudes alimentaires ou modes de vie malsains. Si vous aimez le goût du jus, continuez à en faire et évitez les édulcorants sucrés.

Rappelez-vous, cependant, que boire de l’eau est un moyen tout aussi efficace de s’hydrater (auquel vous n’avez pas besoin d’ajouter d’ingrédients supplémentaires).

Essayez notre recette de sauté de céleri à la pomme ou encore notre recette de carottes, céleri et fenouil braisés.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Suivez-nous sur Facebook et Instagram!