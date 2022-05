Changements climatiques: les algues pourraient être la solution

Et si une alimentation à base d’algues, pour nourrir le bétail, pourrait être une bonne solution et changer le monde?

Joe Dorgan avait certes le droit de nourrir son bétail d’algues marines, et même d’en céder à d’autres, mais pour vendre le produit il lui fallait une autorisation de l’agence canadienne d’inspection des aliments qui, pour accorder le permis, avait besoin de données. M. Dorgan s’est alors adressé à deux chercheurs en agriculture de l’université Dalhousie dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse. C’étaient deux spécialistes en nutrition animale et additifs alimentaires de substitution pour améliorer la productivité dans le respect de la durabilité écologique.

Il y a une quinzaine d’années, dans la province pittoresque de l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada, un agriculteur biologique de la commune de Seacow Pond a réparti ses vaches laitières en deux enclos, dont l’un donnait sur la plage. Avec le temps, Joe Dorgan a pu observer que les bêtes côté océan étaient en meilleure santé que leurs congénères de l’intérieur des terres: elles produisaient plus de lait, souffraient moins souvent d’infections mammaires (au point de couper du tiers les frais de santé) et se reproduisaient facilement. Ces vaches semblaient en somme plus heureuses. Or, la seule différence entre les deux troupeaux était de nature alimentaire puisque celui sur le front marin se nourrissait d’algues.

Avec l'autorisation de Cisro

Une découverte australienne

En 2013, après un détour par les Pays-Bas, où il travaillait sur les probiotiques et l’inoculation d’additifs, Rob Kinley s’est rendu en Australie. Avec des collègues spécialistes du bétail et des algues marines à l’organisation fédérale de recherche scientifique et industrielle (CSIRO) et à l’université James Cook, ils ont commencé à étudier les algues marines au large de la côte de l’État du Queensland.

Mais pas n’importe quelles algues. «Nous savions quelle devait être leur composition chimique et connaissions les effets de certaines molécules sur le rumen (la panse) du bétail. Nous avons donc sélectionné des algues en fonction de leur contenu bioactif et de leur composition chimique», résume Rob Kinley.

Cinq algues ont été retenues et les essais ont pu commencer. Les chercheurs ont d’abord réduit progressivement le pourcentage de suppléments d’algues dans l’alimentation du bétail jusqu’à atteindre un plancher de cinq pour cent. «Nous perdions pratiquement tout l’effet des algues, sauf pour une», explique M. Kinley, l’algue rouge Asparagopsis taxiformis, avec des résultats si spectaculaires qu’ils ont un instant soupçonné un équipement défaillant. Mais non, en reprenant les essais, le résultat a été confirmé: avec un apport en algue de seulement 0,5% dans la nourriture, l’émission de méthane produit par la digestion diminuait d’environ 80%.

Avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et la pression exercée sur la gestion du changement climatique, M. Kinley a redoublé d’efforts pour améliorer ces résultats. Quand lui et ses collègues ont publié en 2020 dans le Journal of Cleaner Production une vaste étude sur l’algue rouge et sa contribution à la réduction de l’empreinte carbone des ruminants, les suppléments d’algues avaient été réduits à 0,2% pour une diminution de 98% des émissions de méthane.

Avec de tels résultats, si seulement 10% des agriculteurs de la planète offraient des suppléments d’algues marines au bétail, le résultat en termes d’émissions de gaz à effet de serre équivaudrait à retirer des routes environ 100 millions de voitures. Les gouvernements inflexibles en matière de politiques climatiques n’auraient plus aucune raison de ne pas inclure l’agriculture dans l’objectif zéro émission en 2050.

Les émissions de méthane subsistent environ neuf années dans l’atmosphère. C’est moins que le dioxyde de carbone (CO2), mais leur potentiel de réchauffement climatique est 86 fois supérieur en faisant la moyenne sur 20 ans. En supprimant le méthane produit par le bétail, les animaux auraient éventuellement un bilan carbone négatif – et contribueraient ainsi à la réduction globale des gaz à effet de serre.

Autre résultat positif: ce régime d’algues assure des rendements de lait et de viande supérieurs, car en réduisant ou en éliminant le méthane, l’organisme des bestiaux produit davantage d’acides gras.

Les bovins de boucherie grandiraient plus vite, fait remarquer Rob Kinley. Ou, si l’on veut, ils produiraient la même quantité de viande avec moins de nourriture ; ou en produiraient plus avec la même quantité de nourriture; ou, mieux, ils produiraient plus de viande avec moins de nourriture.

Ces statistiques au sujet des changements climatiques sont tristement réelles.