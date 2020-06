Brouillard cérébral: quand on n’a plus les idées claires

Shutterstock

Quels sont les traitements et les solutions envisageables?

En tout premier lieu, consultez un professionnel de la santé qui effectuera une analyse sanguine. Vous pourriez peut-être passer des examens de la thyroïde, faire mesurer vos niveaux de vitamines B12 et D, ou encore faire analyser la production de stéroïdes par vos glandes surrénales. Évitez de vous autodiagnostiquer et de vous autoprescrire des suppléments en vente libre sans connaître la véritable cause du problème!

C’est bien connu, certains antioxydants aident à protéger les cellules du cerveau contre les dommages causés par le vieillissement et le stress oxydatif. La recherche démontre aussi que manger des légumes est associé au maintien de la puissance du cerveau lorsque les gens vieillissent. Enfin, favorisez trois repas par jour et mangez à votre faim, tout en modérant votre consommation d’alcool est un idéal à viser.

Retrouver un sommeil réparateur est également essentiel lorsque vous souffrez de brouillard cérébral. Couchez-vous tôt et limitez le temps passé sur les écrans avant de vous endormir afin de ne pas être perturbée par la lumière bleue. Misez sur des nuits de durée constante qui vous permettront de récupérer plus facilement. Effectivement, la nuit, les cellules du cerveau se développent afin de le régénérer. En général, 8 heures de sommeil rend votre cerveau sera frais et dispo pour une journée sans nuages… dans votre tête.

Enfin, sachez que la marche ou la course à pied améliorent la circulation sanguine dans le cerveau et les cellules du corps, libérant des endorphines et favorisant un état de bien-être tout en diminuant la fatigue.

Profiter du soleil et de l’air pur permet aussi de donner de l’énergie au système immunitaire et donc de réduire l’inflammation. C’est aussi une manière de faire une pause des principaux facteurs du stress, lui-même à l’origine de beaucoup de cas de brouillard cérébral. Éviter le sucre, la caféine et la nicotine, écouter de la musique et faire de la méditation une pratique quotidienne, sont des habitudes qui sont non seulement bénéfiques pour le brouillard cérébral, mais aussi pour la santé en général!

