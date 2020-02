13 utilisations étonnantes de l’huile de coco

Les vertus de l’huile de coco sont infinies, notamment dans le domaine de la beauté: démaquillant, déodorant ou encore antirides! Voici de nombreuses idées pour l’utiliser tous les jours.

L’huile de coco pour dompter les cheveux frisés

Pour garder vos frisottis sous contrôle, réchauffez un peu d’huile de coco entre vos paumes et passez vos doigts à travers votre chevelure. L’huile va assagir vos mèches folles sans leur donner un aspect gras. Pour un traitement en profondeur et 100% naturel du cheveu, laissez agir l’huile toute la journée. Le curcuma est également une belle alternative pour des cheveux resplendissants. Apprenez-en plus sur les bienfaits du curcuma pour une peau et des cheveux resplendissants!