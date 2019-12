Ce qui arrive lorsque vous buvez un verre de vin tous les soirs

Si vous aimez boire un verre de vin à la fin de la journée, voici les effets de cette habitude quotidienne sur votre corps et votre santé.

Vous pourriez avoir une meilleure santé intestinale

Une étude de 2019 publiée dans la revue Gastroenterology a révélé que les personnes qui buvaient du vin rouge présentaient une plus grande diversité de bonnes bactéries intestinales comparativement à celles qui n’en buvaient pas. Les chercheurs de cette étude portant sur plus de 900 jumelles n’ont pas observé le même effet avec le vin blanc ou avec d’autres types d’alcool.

Avoir une plus grande diversité de bactéries (et une plus grande proportion de certains types plutôt que d’autres) est censé aider la digestion, le système immunitaire et la gestion du poids. Un déséquilibre des bactéries intestinales serait lié à la prise de poids et à une prédisposition à plusieurs maladies. Dans le cadre de l’étude, les buveuses de vin rouge risquaient également moins d’être obèses et avaient des niveaux de LDL (le mauvais cholestérol) plus bas que celles qui n’en buvaient pas.

Et ce n’était pas nécessaire d’en boire quotidiennement. Les chercheurs ont découvert que boire du vin rouge, même une fois toutes les deux semaines, était suffisant pour observer ces effets. Faites attention à ces maladies déclenchées par des bactéries intestinales.