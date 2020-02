Présenté par



Les œufs: 25 recettes géniales pour cuisiner l’œuf!

Excellente source de protéines, les œufs sont également riches en minéraux essentiels et renferment diverses vitamines indispensables à la santé. Notamment de la vitamine A, B2 et B12. De plus, les oeufs contribuent au sentiment de satiété tout en étant faibles en calories. Essayez nos 25 meilleures recettes à base d’œufs, géniales et savoureuses, faciles à préparer et tout à fait santé!

1 / 25 Shutterstock Parmi les meilleures recettes à base d’œufs, nos œufs bénédictine Alors que les œufs bénédictine se servent traditionnellement avec du bacon de dos et une riche sauce au beurre, cette recette astucieuse remplace les ingrédients hautement caloriques par des options tout aussi gouteuses, mais beaucoup plus saines. Sa sauce hollandaise au yogourt et à la ciboulette est tout simplement bluffante. De plus, le prosciutto maigre produit un résultat remarquable. Obtenez la recette des œufs bénédictine. Les œufs font partie des meilleures collations à manger avant un entrainement.