7 bonnes raisons de consommer du chocolat

Il pourrait améliorer l’état de votre peau

Des chercheurs de l’université Heinric Heine (Allemagne) ont exposé des consommateurs de chocolat à un rayonnement ultraviolet et ont découvert, au bout de six semaines, que leur peau était moins rouge (diminution de 15%) que celle de ceux qui n’en consommaient pas. «Nous pensons que certains des composés du chocolat agissent comme filtres anti-UV», explique Wilhelm Stahl, chercheur en chef de l’étude. Au bout de 12 semaines, la peau des mêmes sujets était plus dense (16%) et moins pelée (42%) que celle des autres. Quant au soi-disant risque que le chocolat cause l’acné, des chercheurs de l’université de Newcastle (Australie) ont passé en revue les études à ce sujet et n’ont rien trouvé qui donnaient à penser qu’il pouvait déclencher ce genre de problème.