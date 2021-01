Ce qui arrive à votre corps si vous commencez à boire du thé tous les jours

2 / 15

BENCHAMAT/SHUTTERSTOCK

Boire du thé pour réduire le risque de certains cancers

La diminution du risque de certains cancers a été reliée aux antioxydants et aux composants du thé. «Des effets positifs ont été notés sur les cancers de la peau, de la prostate, des poumons et du sein», précise la Dre Uma Naidoo, directrice de psychiatrie – nutrition et mode de vie – de l’Hôpital général du Massachusetts et de la faculté de médecine de Harvard. «Diverses sortes de thé jouent un rôle sur différents types de cancers.»

Prévenez la maladie en suivant ces astuces anti-cancer adoptées par les médecins.