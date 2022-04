Les bienfaits de la betterave (et les risques) pour la santé

Les bienfaits de la betterave sont nombreux et parfois méconnus. En effet, ce légume racine regorge de nutriments comme des vitamines essentielles, du calcium, du fer, du potassium et des protéines. Toutefois, il peut également avoir des effets secondaires insoupçonnés.

Bienfaits: la betterave aide à combattre le cancer

Les betteraves contiennent des niveaux élevés d’agents antioxydants et anti-inflammatoires qui, selon les études, pourraient contribuer à réduire le risque de certains cancers. Leur couleur rouge provient de la bétacyanine, un pigment végétal qui, selon certaines recherches préliminaires, pourrait aider à défendre les cellules contre les substances cancérigènes nocives. En outre, les niveaux élevés d’une fibre unique présente dans les betteraves pourraient être liés à un risque plus faible de cancer du côlon. Le Dr Mehmet Oz a déclaré sur sharecare.com que l’ajout d’un quart de tasse de betteraves à votre alimentation quotidienne pourrait aider à réduire le risque de cancer du rein. Sachez que betterave et oeuf forment l’une des combinaisons alimentaires qui sont des duos dynamiques!