Peut-on manger du fromage moisi?

Cela peut arriver à tout le monde. Et cela ne vous empêchera pas de déguster des tacos recouverts d’une délicieuse couche fromagée lors de votre prochain repas mexicain. Mais que faire du bleu suspect sur le cheddar râpé de votre troisième taco?

INNA BRAILCHUK/GETTY IMAGES

Peut-on manger sans danger du fromage moisi?

Pas toujours. En général, consommer certains aliments moisis peut être risqué. La moisissure peut renfermer des toxines qui vous rendront malade. Les aliments moisis sont plus susceptibles de contenir des bactéries qui provoqueront des intoxications alimentaires. Parmi ces bactéries, on retrouve la listeria, la brucella, les salmonelles et l’E. coli.

Certains fromages à croûte fleurie ou à pâte persillée contiennent des moisissures inoffensives pour un adulte en santé. Il s’agit des bleus, du gorgonzola, du camembert et du brie. Les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et quiconque dont le système immunitaire est affaibli devraient cependant éviter ces fromages.

Les fromages à ne pas consommer avec de la moisissure sont le cheddar, le Colby, le parmesan et le suisse. Vous pouvez cependant préserver le reste du bloc qui n’est pas contaminé. En cas de moisissure sur une des extrémités d’un morceau de cheddar, retirez celle-ci en découpant 2,5cm supplémentaires autour de la partie touchée. Évitez tout contact avec le couteau. Cette étape est incontournable.

Si un fromage à pâte semi-ferme moisi est râpé, émietté ou tranché, il faut absolument vous débarrasser de tout le sac ou de son contenant.

Il est risqué de consommer un fromage moisi à pâte molle comme le cottage, le fromage à la crème ou la ricotta. La moisissure peut rapidement s’y propager. Même si vous ne voyez qu’une toute petite moisissure, le fromage au complet peut être contaminé.

Pour préserver la fraîcheur de vos fromages, apprenez à bien les conserver. Mettez-les au réfrigérateur dès votre retour de l’épicerie, après les avoir emballés soigneusement dans du papier aluminium ou du papier ciré.

Qu’arrive-t-il lorsque l’on mange du fromage moisi?

Que se passera-t-il après avoir ingéré par mégarde du fromage à pâte molle ou semi-ferme moisi? En général, il ne se passera rien au moment où vous aurez compris que votre bouchée de munster était moisie.

Une petite quantité de fromage moisi ne devrait pas rendre malades la plupart des gens. Mais jetez immédiatement tout fromage qui présente de la moisissure. Sur un bloc de fromage ferme ou semi-ferme, découpez tout autour de la moisissure en ajoutant 2,5cm pour plus de sécurité.

Quoique rares, les symptômes possibles d’ingestion de moisissure comprennent la nausée, les vomissements, la diarrhée, l’essoufflement, ainsi que des réactions allergiques. Si vous croyez avoir une réaction sévère, demandez de l’aide médicale.

Note de la rédaction: les spores de fromages moisis (ou de tout autre aliment) peuvent se disséminer dans votre réfrigérateur et contaminer d’autres aliments. Assurez-vous de bien recouvrir tous les aliments qui s’y trouvent, pour diminuer ce risque. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur régulièrement, avec un mélange composé de:

1 c. à soupe de bicarbonate de soude dans 1L (4 tasses) d’eau.

