50 photos de l’hiver canadien

24 / 51

BREANNE VANWART

Une affaire de famille

«Il n’y a pas si longtemps, grâce à un peu de travail d’équipe avec mon mari et nos deux jeunes fils, nous avons construit trois gigantesques bonshommes de neige devant la maison de mes beaux-parents», raconte Breanne Vanwart, de Penhold, dans l’Alta. «Rouler de la neige lourde et humide me donne à nouveau l’impression d’être une enfant. J’éprouve encore plus de joie à regarder mes garçons explorer la couverture blanche qui maintient le Canada au chaud tout l’hiver».

Vous réussirez votre bonhomme de neige à tous les coups après avoir lu ceci!