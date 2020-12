10 bons conseils pour le barbecue d’hiver

6 / 10

Établir une zone antidérapage

Un barbecue d’hiver peut comporter certains risques, et plus encore s’il se fait tard. Assurez-vous de ne pas commettre ces erreurs courantes en enlevant la neige. La noirceur augmente le risque de chute et de glissade. Dégagez les rallonges électriques et les autres obstacles, comme les statuettes et les meubles de jardin, qui peuvent être cachés en partie sous la neige.