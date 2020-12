9 choses à ne pas oublier dans la voiture cet hiver

1 / 10

DUTOURDUMONDE PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Par un froid glacial!

Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que de sauter dans l’auto un jour de grand froid et de constater que les canettes de boissons gazeuses, achetées la veille, ont explosé dans le coffre? Un vrai dégât collant qui prend des heures à nettoyer. Et qui aurait pu facilement être évité en les sortant du véhicule. Qu’en dites-vous? Il existe un grand nombre de choses qui, comme les boissons gazeuses, ne devraient jamais rester dans l’auto en hiver. Voici ce qu’il vous faut savoir.

Le sel de voirie fait partie des choses qui ne devraient jamais toucher votre voiture.