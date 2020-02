9 conseils de médecins pour pelleter la neige sans se blesser

Pelleter la neige, on le fait souvent en hiver: mais maniez-vous correctement la pelle? Voici comment, selon les docteurs, pelleter en toute sécurité.



Allez-y prudemment

De loin, un beau manteau de neige évoque un merveilleux paysage d’hiver. Le problème, c’est que même une modeste chute de neige peut laisser au sol une neige lourde qu’il faut pelleter. Et cela peut être dangereux. Une étude réalisée par la Dre Nathalie Auger et coll., parue en 2017 dans le Canadian Medical Association Journal, a établi qu’entre 1981 et 2014, dans la seule province de Québec, le «pelletage de neige» a causé 128 073 hospitalisations et 68 155 décès des suites d’un infarctus du myocarde.

Les blessures au bas du dos sont les plus fréquentes; les accidents cardiovasculaires représentent la moitié des hospitalisations et 100% des décès. Gardez à l’esprit ces conseils très importants que vous donnent des médecins pour votre sécurité.

