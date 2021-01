9 conseils pour avoir des mains douces cet hiver

1 / 10

Antonio Guillem/Shutterstock

Triompher des rigueurs de l’hiver en gardant les mains douces

Les mains sèches et gercées sont une des épreuves les plus courantes de l’hiver. En plus de les crevasser, de les faire peler ou saigner lorsque la barrière cutanée est endommagée, le froid va intensifier l’eczéma, le psoriasis et autres affections cutanées.

La prévention est donc essentielle pour éviter l’apparition ou l’aggravation d’autres problèmes de peau. Voici comment avoir de belles mains saines et hydratées tout au long de l’hiver.

N’hésitez pas à suivre ces conseils de dermatologues au sujet des soins de la peau en hiver.