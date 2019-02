5 façons de rester hydraté cet hiver

Donner à votre corps suffisamment d’eau est tout aussi important à l’été qu’à l’hiver pour votre santé. Si vous n’aimez pas traîner une bouteille d’eau avec vous, optez pour nos stratégies.

La déshydratation en hiver

Lorsqu’il fait froid en hiver, vous ressentez moins la soif et vous suez moins qu’à l’été. Sans compter que vous pouvez perdre jusqu’à deux litres d’eau par jour en expirant. Votre corps doit donc travailler plus fort durant cette période de l’année pour humidifier et réchauffer l’air que vous respirez. La déshydratation peut amplifier l’hypothermie, les engelures ou la fatigue. Non seulement les athlètes sont à risque d’une déshydratation, mais vous aussi assise à la maison ou au bureau peut y conduire si vous ne faites pas attention. Boire suffisamment d’eau est important. Consultez nos stratégies qui promettent à votre corps assez de liquide pour rester hydraté et en santé!