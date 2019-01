18 destinations excitantes pour profiter de l’hiver au Canada

L’hiver au Canada, ça ne fait pas peur quand on le saisit à bras le corps! Voici des destinations géniales où l’hiver est un atout majeur pour les voyageurs qui n’ont pas froid aux yeux!

Les températures sous zéro ne vous effraient pas? Visitez l’un des 10 endroits les plus froids du Canada.

Tandis que les moins aventureux préfèrent se calfeutrer bien au chaud, les Canadiens se ruent au grand air avec enthousiasme pour profiter des joies extraordinaires de cette saison si particulière. Si un voyage à la découverte des beautés hivernales du «Grand Pays Blanc» vous tente, suivez-nous, sans oublier grosses écharpes, gants et parkas!

Patinez sur le canal Rideau

Patiner sur le canal Rideau, à Ottawa, est un rite de passage. Chaque hiver, plus d’un million de patineurs font le pittoresque trajet sur la célèbre patinoire du canal Rideau (le Skateway), longue de 7,8 km – la plus grande au monde, et l’équivalent de 90 pistes olympiques!

De janvier jusqu’à la fin de février ou au début de mars, vous pouvez glisser, virevolter et faire des figures sur la glace sous les fenêtres du majestueux Parlement du Canada ou les tours du célèbre hôtel, le Château Laurier. Du 1er au 18 février 2019, la ville accueille le Bal de Neige, une célébration annuelle de l’hiver, où l’on peut déguster tout au long du trajet, dans d’accueillants chalets et kiosques, les savoureuses queues de castor, du chocolat chaud et de la tire à l’érable.

Pour passer la journée à patiner sans grelotter, suivez nos conseils pour vous adapter au froid.