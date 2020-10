Quelle est la température idéale pour la maison en hiver?

4 / 6

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

Réglage du thermostat d’hiver nocturne

Une maison bien isolée retient la chaleur plus longtemps et la perd également plus lentement, ce qui rend le réchauffement de votre maison beaucoup plus efficace. Dans ce cas, faire baisser la température ambiante durant la nuit est logique. Une maison mal isolée avec de vieilles portes et fenêtres qui laissent entrer les courants d’air sera une autre paire de manches. Grâce aux thermostats modernes, il sera plus facile de programmer différentes températures pour différents moments de la journée.