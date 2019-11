8 surprenants bienfaits du froid

3 / 8 Aleksandra Suzi/Shutterstock Il soulage les allergies Si vous éternuez au printemps ou en été, l’hiver est peut-être votre saison préférée. Le taux de pollen aérien est presque nul en cette saison. En revanche, par temps froid, on a tendance à se calfeutrer chez soi, alors les réactions aux allergènes domestiques peuvent s’aggraver. Pour réduire la prolifération de moisissures et d’acariens, utilisez un déshumidificateur. Et pensez à aérer tous les jours, même s’il fait froid. Assurez-vous de connaître ces astuces de médecins pour vous protéger des allergies dans la maison.

4 / 8 Harbucks/Shutterstock Il favorise le sommeil Le corps a besoin de fraîcheur pour s’endormir; sa température baisse lorsqu’on s’assoupit. C’est une des raisons pour lesquelles on dort en général si bien l’hiver. Et comme il fait noir plus longtemps le matin, on s’éveille naturellement plus tard.