15 réactions bizarres de votre corps en hiver

Avoir la peau sèche et craquelée pendant les mois froids est assez fréquent, mais connaissez-vous la cécité des neiges et les rides d’hiver?

Votre langue fait des heures sup

On développe le réflexe de se lécher excessivement les lèvres lorsque les vents secs et les températures glaciales nous donnent l’impression qu’elles sont sèches. Mais ce léchage n’humecte pas les lèvres, pas plus qu’il ne les assouplit. D’abord parce que la salive sèche rapidement et vous oblige à continuer à lécher.

Ensuite parce qu’elle contient des enzymes qui ne s’évaporent pas et qui restent sur la peau, et ces types d’enzymes sont tout simplement trop durs pour vos lèvres délicates. « J’ai déjà vu des enfants qui se léchaient tellement les lèvres sans appliquer de baume hydratant qu’elles s’étaient infectées, dit le dentiste Aaron Mannella. Mettez un baume hydratant pour les lèvres dans toutes les poches de votre manteau et appliquez-le au besoin. »

