11 vérités insolites sur la neige

Shutterstock

La neige bannie par décret

L’hiver a été particulièrement rude à Syracuse, New York, en 1991-1992. Il est tombé plus de 4 m de neige sur la ville, ce qui a poussé le conseil municipal à déclarer toute neige supplémentaire jusqu’à Noël illégale, au nom des citoyens épuisés par le climat. Mère Nature n’a cependant pas suivi le mot d’ordre, car il a neigé deux jours plus tard. Et la quantité de neige a dépassé celle de l’hiver précédent.

