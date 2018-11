Ne passez pas l’hiver à hiberner ! Sortez et profitez du temps froid pour braver les pentes. Le ski offre une multitude de bienfaits pour la santé.

Shutterstock

Le ski vous aide à rester jeune

Le ski alpin est non seulement un loisir agréable, mais il peut aussi vous aider à rester jeune et à vous sentir en pleine forme.

Dans une étude publiée dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, des chercheurs ont démontré que 12 semaines de ski pouvaient avoir un impact significatif sur la santé de personnes ayant entre 60 et 76 ans.

« Chez les gens plus âgés, 12 semaines de ski augmentent la capacité aérobie ainsi que la force et la puissance des muscles jambiers », expliquent les auteurs de l’étude. Choses qui, en principe, déclinent avec l’âge.

Voilà donc une excellente raison de se rendre sur les pentes et d’attacher ses skis!

